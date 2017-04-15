Шмелева выиграла второе золото чемпионата мира в Гонконге, у Войновой – бронза
Серебряный призер
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Дарья Шмелева стала чемпионом мира в гите на
500 метров.
В финале 22-летняя российская велогонщица преодолела дистанцию за 33,282 секунды, опередив на одну десятую секунды Мириам Вельте из Германии.
Бронзовым призером чемпионата мира стала еще одна представительница России – Анастасия Войнова.
Напомним, ранее Шмелева и Войнова выиграли золото в командном спринте. В этой же дисциплине на Играх в Рио-де-Жанейро они взяли серебро.
Россия занимает второе место в медальном зачете чемпионата мира в Гонконге, уступая только Австралии.
Гонконг (Гонконг)
Чемпионат мира
Женщины
Гит, 500 метров
1. Дарья Шмелева
(Россия) – 33,282
2. Мириам Вельте
(Германия) – +0,100
3. Анастасия Войнова
(Россия) – +0,172
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