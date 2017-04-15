Шмелева выиграла второе золото чемпионата мира в Гонконге, у Войновой – бронза

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Дарья Шмелева стала чемпионом мира в гите на 500 метров.

В финале 22-летняя российская велогонщица преодолела дистанцию за 33,282 секунды, опередив на одну десятую секунды Мириам Вельте из Германии.

Бронзовым призером чемпионата мира стала еще одна представительница России – Анастасия Войнова.

Напомним, ранее Шмелева и Войнова выиграли золото в командном спринте. В этой же дисциплине на Играх в Рио-де-Жанейро они взяли серебро.

Россия занимает второе место в медальном зачете чемпионата мира в Гонконге, уступая только Австралии.

Гонконг (Гонконг)

Чемпионат мира

Женщины

Гит, 500 метров

1. Дарья Шмелева (Россия) – 33,282

2. Мириам Вельте (Германия) – +0,100

3. Анастасия Войнова (Россия) – +0,172