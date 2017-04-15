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Гаджи Гаджиев: Отыграться на последних минутах - это хорошо

Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев доволен тем, что его команда смогла уйти от поражения в матче с «Уфой» (1:1).

- Тяжелый был матч. «Уфа» - организованная команда, очень хорошо обороняется. В этой ситуации отыграться на последних минутах, это хорошо, - заявил Гаджиев.

На 35-й минуте поляк Януш Гол отправил мяч в собственные ворота, после чего «Уфа» повела» в счете.

«Амкар» отыгрался на предпоследней минуте основного времени игры благодаря точному удару хорвата Дарко Бодула. Теперь на счету 28-летнего форварда три гола в 17 матчах премьер-лиги.

После этой игры у команд осталось равное количество очков, и они догнали идущий на пятом месте «Терек».

В 24-м туре 22 апреля «Амкар» сыграет в гостях с «Локомотивом», а «Уфа» на день раньше примет ЦСКА.

Матч

Амкар - Уфа - 1:1 (0:1)

Голы

Гол 35 (0:1 - автогол). Бодул 89 (1:1).

Состав

Амкар: Хомич, Зайцев, Милькович (Костюков, 80), Конде, Занев, Гол (Гасилин, 70), Огуде, Гиголаев, Комолов (Баланович, 74), Бодул, Прокофьев

Уфа: Беленов, Йокич, Никитин, Живоглядов, Аликин, Обляков (Зубарев, 85), Пауревич, Засеев (Пуцко, 77), Стоцкий (Сухов, 67), Безденежных, Фатай

Предупреждения:

нет - Аликин, 41; Беленов, 87; Никитин, 90

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

15 апреля 12:00, Звезда, Текстовая трансляция

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