Гаджи Гаджиев: Отыграться на последних минутах - это хорошо

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев доволен тем, что его команда смогла уйти от поражения в матче с «Уфой» (1:1).

- Тяжелый был матч. «Уфа» - организованная команда, очень хорошо обороняется. В этой ситуации отыграться на последних минутах, это хорошо, - заявил Гаджиев.

На 35-й минуте поляк Януш Гол отправил мяч в собственные ворота, после чего «Уфа» повела» в счете.

«Амкар» отыгрался на предпоследней минуте основного времени игры благодаря точному удару хорвата Дарко Бодула. Теперь на счету 28-летнего форварда три гола в 17 матчах премьер-лиги.

После этой игры у команд осталось равное количество очков, и они догнали идущий на пятом месте «Терек».

В 24-м туре 22 апреля «Амкар» сыграет в гостях с «Локомотивом», а «Уфа» на день раньше примет ЦСКА.