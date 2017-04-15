«Тоттенхэм» разгромил «Борнмут»
«Тоттенхэм» дома взял верх над «Борнмутом» (4:0) в 33-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличились Мусса Дембеле (16-я минута), Сон Хын Мин (19-я), Харри Кейн (48-я) и Винсент Янссен (90-я).
Лондонский клуб с 71 очком по-прежнему занимает второе место, его сегодняшний соперник с 35 баллами - на 15-й строчке.
В следующем туре «Тоттенхэм» 23 апреля сыграет на выезде с «Лестером», а «Борнмут» днем ранее примет «Мидлсбро».
Матч
Тоттенхэм - Борнмут - 4:0 (2:0)
Голы
Дембеле 16 (1:0). Сон Хын Мин 19 (2:0). Кейн 48 (3:0). Янссен 90 (4:0).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Дэвис, Уокер, Алдервейрелд, Алли (Сиссоко, 84), Эриксен (Янссен, 87), Дембеле, Дайер, Кейн (Ваньяма, 79), Сон Хын Мин
Борнмут: Боруц, Смит А., Фрэнсис, Дэниелс, Кук С., Станислас (Фрейзер, 69), Пью, Кинг, Уилшер (Кук Л., 56), Артер, Афобе (Муссе, 77)
Предупреждения:
нет - Фрейзер, 70
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
15 апреля 14:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция