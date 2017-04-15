«Тоттенхэм» разгромил «Борнмут»

Арсен Венгер: Мы находимся под давлением, и лучший способ покончить с этим – больше рисковать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение своей команды от «Кристал Пэлас» в 32-м туре АПЛ, а также поведал об отношениях с руководством «пушкарей».