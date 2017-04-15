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Олег Браташ: Преждевременно говорить про участие игроков из НХЛ в матчах со Швейцарией

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвел итоги второго матча Еврочелленджа с Францией (6:0) и высказался о возможном участии игроков из НХЛ в матчах со Швейцарией.

«Как и в четверг мы имели преимущество над французами, создавали моменты, просто теперь смогли их реализовать. Раз команда выиграла, можно сказать, что решение воссоединить тройку из «Сибири» было удачным.

Преждевременно говорить про участие Кучерова, Василевского, Любимова, Проворова в играх со швейцарцами. Все решения мы принимаем, консультируясь с главным тренером первой сборной Олегом Знарком», – приводит «Р-Спорт» слова Браташа.

Напомним, матчи Швейцария – Россия пройдут 21 и 22 апреля.

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