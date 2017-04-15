«Милан» ушел от поражения в дерби с «Интером» на седьмой добавленной минуте
«Интер» сыграл вничью с «Миланом» в матче 32-го тура чемпионата Италии (2:2).
Напомним, 20 ноября прошлого года, в первом круге команды также сыграли на «Сан-Сиро» вничью - 2:2.
Сегодня нарадзурри обеспечили себе комфортное преимущество уже в первом тайме. Сначала Антонио Кандрева эффектно поразил цель, выиграв борьбу у защитника, а перед самым перерывом Мауро Икарди замкнул фланговый прострел хорвата Ивана Перишича.
В концовке встречи «Милан» сократил разрыв в счете: отличился защитник Алессио Романьоли. А на седьмой добавленной минуте Кристиан Сапата принес своей команде ничью.
GET IN!!!!!!! ❤️⚫️#InterMilan 2-2— AC Milan (@acmilan) 15 апреля 2017 г.
Cristian #Zapata! #weareacmilan pic.twitter.com/sUiLuQJnqB
Таким образом, «Интер» не сумел обойти принципиальных оппонентов в турнирной таблице серии А. Команды занимают шестое и седьмое места соответственно.
22 апреля «Интер» сыграет на выезде с «Фиорентиной», а «Милан» на следующий день примет «Эмполи».
Матч
Голы
Кандрева 36 (1:0). Икарди 44 (2:0). Романьоли 83 (2:1). Сапата 90 (2:2).
Состав
Интер: Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д'Амброзио, Медель, Перишич (Эдер, 68), Кондогбиа, Мариу (Мурильо, 80), Кандрева (Биабиани, 90), Гальярдини, Икарди
Милан: Доннарумма, Романьоли, Де Шильо, Сапата, Калабриа (Окампос, 81), Фернандес, Куцка (Локателли, 58), Деулофеу, Соса (Лападула, 74), Сусо, Бакка
Предупреждения:
Кандрева, 38; Ханданович, 87; Кондогбиа, 90 - Куцка, 35; Локателли, 90
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
15 апреля 13:30, Сан-Сиро, Текстовая трансляция