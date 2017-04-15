«Милан» ушел от поражения в дерби с «Интером» на седьмой добавленной минуте

«Интер» сыграл вничью с «Миланом» в матче 32-го тура чемпионата Италии (2:2).

Напомним, 20 ноября прошлого года, в первом круге команды также сыграли на «Сан-Сиро» вничью - 2:2.

Сегодня нарадзурри обеспечили себе комфортное преимущество уже в первом тайме. Сначала Антонио Кандрева эффектно поразил цель, выиграв борьбу у защитника, а перед самым перерывом Мауро Икарди замкнул фланговый прострел хорвата Ивана Перишича.

В концовке встречи «Милан» сократил разрыв в счете: отличился защитник Алессио Романьоли. А на седьмой добавленной минуте Кристиан Сапата принес своей команде ничью.

Таким образом, «Интер» не сумел обойти принципиальных оппонентов в турнирной таблице серии А. Команды занимают шестое и седьмое места соответственно.

22 апреля «Интер» сыграет на выезде с «Фиорентиной», а «Милан» на следующий день примет «Эмполи».



