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«Милан» ушел от поражения в дерби с «Интером» на седьмой добавленной минуте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Интер» сыграл вничью с «Миланом» в матче 32-го тура чемпионата Италии (2:2).

Напомним, 20 ноября прошлого года, в первом круге команды также сыграли на «Сан-Сиро» вничью - 2:2.

Сегодня нарадзурри обеспечили себе комфортное преимущество уже в первом тайме. Сначала Антонио Кандрева эффектно поразил цель, выиграв борьбу у защитника, а перед самым перерывом Мауро Икарди замкнул фланговый прострел хорвата Ивана Перишича.

В концовке встречи «Милан» сократил разрыв в счете: отличился защитник Алессио Романьоли. А на седьмой добавленной минуте Кристиан Сапата принес своей команде ничью.

Таким образом, «Интер» не сумел обойти принципиальных оппонентов в турнирной таблице серии А. Команды занимают шестое и седьмое места соответственно.

22 апреля «Интер» сыграет на выезде с «Фиорентиной», а «Милан» на следующий день примет «Эмполи».

Матч

Интер - Милан - 2:2 (2:0)

Голы

Кандрева 36 (1:0). Икарди 44 (2:0). Романьоли 83 (2:1). Сапата 90 (2:2).

Состав

Интер: Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д'Амброзио, Медель, Перишич (Эдер, 68), Кондогбиа, Мариу (Мурильо, 80), Кандрева (Биабиани, 90), Гальярдини, Икарди

Милан: Доннарумма, Романьоли, Де Шильо, Сапата, Калабриа (Окампос, 81), Фернандес, Куцка (Локателли, 58), Деулофеу, Соса (Лападула, 74), Сусо, Бакка

Предупреждения:

Кандрева, 38; Ханданович, 87; Кондогбиа, 90 - Куцка, 35; Локателли, 90

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

15 апреля 13:30, Сан-Сиро, Текстовая трансляция


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