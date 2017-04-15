Богдан Киселевич: После поражения от французов нам было стыдно

Защитник олимпийской сборной России Богдан Киселевич прокомментировал победу над командой Франции (6:0) во втором матче Еврочелленджа.

Напомним, в четверг в первой игре россияне уступили 0:1 в овертайме.

«Лучше уже сыграли второй матч с французами, пусть это и подготовка идет только. Для сборной всегда важен результат. Могу сказать, что после поражения в четверг нам было достаточно стыдно. Столько бросков - и ноль завершения! На второй матч настроились, четче выполнили то, что от нас ждали. И большое спасибо челябинским болельщикам, они хорошо поддерживали нас, буквально на все реагировали. Когда мы в большинстве двадцать секунд в своей зоне играли, они сразу погнали нас вперед, освистали, и все же по делу было. Спасибо им большое», - сказал Киселевич.