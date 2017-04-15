Владислав Третьяк: ФХР поддержит любое решение новокузнецкого «Металлурга»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал возможное будущее новокузнецкого «Металлурга» в КХЛ.

- Вы знаете, что задачей ФХР, как записано в ее уставе, является развитие хоккея по всей стране, в регионах. Если клуб действительно готов, у него есть финансовые возможности содержать игроков, то я не вижу проблем, чтобы он дальше в КХЛ играл. Если клуб сам вынес решение играть в Высшей хоккейной лиге, то мы поддержим его, как и любое другое его решение, - заявил Третьяк.

Ранее сообщалось что КХЛ может провести следующий регулярный чемпионат без «Металлурга» и ханты-мансийской «Югры».

