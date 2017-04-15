Гаджи Гаджиев: Мы должны быть удовлетворены тем, что удалось забить, но хотелось бы выиграть
Главный тренер «Амкара»
Гаджи Гаджиев подвел итоги матча 23-го тура премьер-лиги с «Уфой» (1:1) на
стадионе «Звезда» в Перми.
– Мы были чуть поострее, у нас было больше возможностей забить, – сказал Гаджиев на пресс-конференции. – А у наших ворот шансов почти не было, только в концовке мы позволили сопернику пробить, и это был единственный момент. Сами себе забили, такое бывает в футболе. Мы должны быть удовлетворены тем, что удалось забить, но хотелось бы выиграть. Много есть таких ситуаций, которые надо проводить больше с головой, а не с эмоциями. Без эмоций не сыграешь хорошо – это же творчество – но нельзя, чтобы эмоции зашкаливали. Когда соперник всей командой в обороне, должна быть разумная игра в пас и поиск возможностей вскрыть ее. Хотелось бы, чтобы мы это делали лучше.
– Какое сейчас
настроение у Януша Гола?
– Наверное, не очень. Его надо поддержать, он один из наших лидеров, он полезный игрок. Но такое бывает, через это надо пройти.
– Выход Костюкова
вместо Мильковича планировался?
– Нет. Мы Мишу ставили в эту позицию, он долго играл крайнего полузащитника, у него есть скорость, хорошая подача с фланга. Если бы мы оборонялись, то не выпустили бы его – там Милькович сильнее. А в этой ситуации он мог сыграть эффективнее.
Напомним, в первом тайме полузащитник «Амкара» Януш Гол забил гол в свои ворота, а уйти от поражения хозяевам помог форвард Дарко Бодул, сравнявший счет на 89-й минуте.
Матч
Голы
Гол 35 (0:1 - автогол). Бодул 89 (1:1).
Состав
Амкар: Хомич, Зайцев, Милькович (Костюков, 80), Конде, Занев, Гол (Гасилин, 70), Огуде, Гиголаев, Комолов (Баланович, 74), Бодул, Прокофьев
Уфа: Беленов, Йокич, Никитин, Живоглядов, Аликин, Обляков (Зубарев, 85), Пауревич, Засеев (Пуцко, 77), Стоцкий (Сухов, 67), Безденежных, Фатай
Предупреждения:
нет - Аликин, 41; Беленов, 87; Никитин, 90
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
15 апреля 12:00, Звезда, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча