Гаджи Гаджиев: Мы должны быть удовлетворены тем, что удалось забить, но хотелось бы выиграть

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги матча 23-го тура премьер-лиги с «Уфой» (1:1) на стадионе «Звезда» в Перми.

– Мы были чуть поострее, у нас было больше возможностей забить, – сказал Гаджиев на пресс-конференции. – А у наших ворот шансов почти не было, только в концовке мы позволили сопернику пробить, и это был единственный момент. Сами себе забили, такое бывает в футболе. Мы должны быть удовлетворены тем, что удалось забить, но хотелось бы выиграть. Много есть таких ситуаций, которые надо проводить больше с головой, а не с эмоциями. Без эмоций не сыграешь хорошо – это же творчество – но нельзя, чтобы эмоции зашкаливали. Когда соперник всей командой в обороне, должна быть разумная игра в пас и поиск возможностей вскрыть ее. Хотелось бы, чтобы мы это делали лучше.

– Какое сейчас настроение у Януша Гола?

– Наверное, не очень. Его надо поддержать, он один из наших лидеров, он полезный игрок. Но такое бывает, через это надо пройти.

– Выход Костюкова вместо Мильковича планировался?

– Нет. Мы Мишу ставили в эту позицию, он долго играл крайнего полузащитника, у него есть скорость, хорошая подача с фланга. Если бы мы оборонялись, то не выпустили бы его – там Милькович сильнее. А в этой ситуации он мог сыграть эффективнее.

Напомним, в первом тайме полузащитник «Амкара» Януш Гол забил гол в свои ворота, а уйти от поражения хозяевам помог форвард Дарко Бодул, сравнявший счет на 89-й минуте.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча