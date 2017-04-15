КХЛ подтвердила, что судьи правильно удалили Зарипова и защитали гол Хафизуллина

Департамент судейства КХЛ опубликовал разъяснение по спорным эпизодам четвертого матча финальной серии плей-офф КХЛ СКА – «Металлург».

Напомним, претензии «Металлурга» вызвало решение главных арбитров игры удалить форварда Даниса Зарипова и засчитать гол в большинстве защитника СКА Динара Хафизуллина.

«Нарушение нападающего «Магнитки» Даниса Зарипова (Атака Игрока, не владеющего шайбой (блокировка), правило 534 пункт «а» Правил игры в хоккей) очевидно. Атака была совершена в область спины Вадима Шипачева, который пытался сделать движение в сторону борта и атаковать Яна Коваржа, который входил в зону.

Согласно правилу 234 пункт «е» Правил игры в хоккей «если в процессе игры после сильного броска шайба попадает в маску вратаря, главный судья должен остановить игру. За исключением, если шайба отскакивает на клюшку атакующего игрока и он забрасывает шайбу в ворота. В этой ситуации главный судья должен засчитать гол».

Именно эта ситуация имела место в эпизоде с третьей шайбой в ворота «Металлурга» (Магнитогорск) на 53-й минуте. После броска защитника СКА Патрика Херсли шайба от маски голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина отскочила к защитнику СКА Динару Хафизуллину, который и добил ее в сетку», – говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

Напомним, СКА ведет в серии со счетом 3-1. Пятый матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию четвертого матча