КХЛ подтвердила, что судьи правильно удалили Зарипова и защитали гол Хафизуллина
Департамент судейства
КХЛ опубликовал разъяснение по спорным эпизодам четвертого матча финальной
серии плей-офф КХЛ СКА – «Металлург».
Напомним, претензии «Металлурга» вызвало решение главных арбитров игры удалить форварда Даниса Зарипова и засчитать гол в большинстве защитника СКА Динара Хафизуллина.
«Нарушение нападающего «Магнитки» Даниса Зарипова (Атака Игрока, не владеющего шайбой (блокировка), правило 534 пункт «а» Правил игры в хоккей) очевидно. Атака была совершена в область спины Вадима Шипачева, который пытался сделать движение в сторону борта и атаковать Яна Коваржа, который входил в зону.
Согласно правилу 234 пункт «е» Правил игры в хоккей «если в процессе игры после сильного броска шайба попадает в маску вратаря, главный судья должен остановить игру. За исключением, если шайба отскакивает на клюшку атакующего игрока и он забрасывает шайбу в ворота. В этой ситуации главный судья должен засчитать гол».
Именно эта ситуация имела место в эпизоде с третьей шайбой в ворота «Металлурга» (Магнитогорск) на 53-й минуте. После броска защитника СКА Патрика Херсли шайба от маски голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина отскочила к защитнику СКА Динару Хафизуллину, который и добил ее в сетку», – говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.
Напомним, СКА ведет в серии со счетом 3-1. Пятый матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию четвертого матча
Матч
СКА - Металлург Мг - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Антипин (Бирюков, Мозякин), 0:27 (0:1). Хафизуллин (Шипачёв, Гусев), 22:39 (1:1). Осала (Сантала), 34:14 (1:2). Зубарев (Прохоркин, Гусев), 41:28 (2:2). Хафизуллин (Херсли, Гусев), 52:05 (3:2 - бол.).
Место и дата
14 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция