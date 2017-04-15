Марк Бартра, пострадавший в результате теракта в Дортмунде, выписан из больницы
Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра покинул госпиталь.
Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
👍👍👍 @MarcBartra has been released from the hospital today! #bvbsge https://t.co/vsnhkQCTdo— Borussia Dortmund (@BVB) 15 апреля 2017 г.
Напомним, Марк Бартра получил осколочное ранение руки накануне матча «Боруссия» - «Монако» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Возле автобуса немецкого клуба сработало взрывное устройство.
Испанец перенес хирургическую операцию, матч был отложен на один день (хозяева поля уступили со счетом 2:3), а прокуратура квалифицировала инцидент как террористический акт.
Матч
Боруссия - Айнтрахт - 1:0 (1:0)1-й тайм
Голы
Ройс 3 (1:0).
Состав
Боруссия: Бюрки, Бендер, Пишчек, Шмельцер, Папастатопулос, Шахин, Пулишич, Вайгль, Ройс, Кагава, Обамеянг
Айнтрахт: Градечки, Вальехо, Абрахам, Ордоньес, Чендлер, Очипка, Маскарель, Фабиан, Гачинович, Вольф, Хргота
Судья:
Роберт Хартманн (Германия)
Место и дата
15 апреля 16:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция