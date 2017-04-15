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Марк Бартра, пострадавший в результате теракта в Дортмунде, выписан из больницы

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра покинул госпиталь.

Об этом сообщает официальный твиттер клуба. 

Напомним, Марк Бартра получил осколочное ранение руки накануне матча «Боруссия» - «Монако» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Возле автобуса немецкого клуба сработало взрывное устройство.

Испанец перенес хирургическую операцию, матч был отложен на один день (хозяева поля уступили со счетом 2:3), а прокуратура квалифицировала инцидент как террористический акт.

Матч

Боруссия - Айнтрахт - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Ройс 3 (1:0).

Состав

Боруссия: Бюрки, Бендер, Пишчек, Шмельцер, Папастатопулос, Шахин, Пулишич, Вайгль, Ройс, Кагава, Обамеянг

Айнтрахт: Градечки, Вальехо, Абрахам, Ордоньес, Чендлер, Очипка, Маскарель, Фабиан, Гачинович, Вольф, Хргота

Судья:

Роберт Хартманн (Германия)

Место и дата

15 апреля 16:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция


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