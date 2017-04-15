«Спартак» – «Зенит». Кержаков и еще 23 футболиста отправились в Москву, Новосельцев не поехал на игру с красно-белыми
«Зенит» опубликовал состав команды, отправившейся на матч 23-го тура чемпионата России против «Спартака».
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков;
Защитники: Александр Анюков, Луиш Нету, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Бранислав Иванович, Доменико Кришито.
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Маурисио, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;
Нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.
Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве. Начало встречи в 20:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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