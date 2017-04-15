Клуб Витселя сыграл вничью с командой Халка в чемпионате Китая, бразилец не забил пенальти

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» дома сыграл вничью с «Шанхаем СИПГ» (1:1) в пятом туре чемпионата Китая.

У хозяев поля, за которых выступает бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, отличился Алешандре Пато (59-я минута). У гостей, цвета которых защищает другой экс-игрок питерцев Халк, мяч забил У Лэй (39-я).

Отметим, что на 49-й минуте бразилец не реализовал пенальти.

Команда из Шанхая с 12 очками занимает на данный момент первое место, ее сегодняшний соперник с 8 баллами идет шестым.