Брент Бернс: Забить «Эдмонтону» в большинстве было бы неплохо

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бернс прокомментировал поражение во втором матче серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (0:2).

- Забить в большинстве было бы неплохо. Надо просто заставить его работать. Безусловно, это очень обидно. Мы должны лучше общаться и помогать друг другу. Надо лучше играть в большинстве. Это было ключевым эпизодом встречи, не надо быть гением, чтобы понять это, - передает слова защитника «Шаркс» официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Сан-Хосе» не реализовал ни одно из шести удалений во встрече с «Эдмонтоном».

Напомним, что счет в серии 1-1. Следующая встреча пройдет в Эдмонтоне. Третий матч серии состоится в Сан-Хосе в понедельник, 5:00 по московскому времени.