Алексей Стрепетов: Поражение от «Спартака» может лишить «Зенит» не только шансов на золото, но и Лиги чемпионов
Бывший игрок «Зенита»
Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в
Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Спартака».
– «Спартак» вопрос с чемпионством практически решил, «Зенит»
надеется на футбольное чудо, которое петербуржцы должны сотворить завтра в
Москве. Поражение поставит сине-бело-голубых в сложнейшую ситуацию: оно может
лишить не только шансов на золото, но и Лиги чемпионов. Ничья оставит какие-то
шансы на борьбу с ЦСКА за попадание в турнир. Если «Зенит» туда не попадет – будет
катастрофа.
Хотелось бы увидеть «Зенит» атакующим, раскрепощенным. Команда Луческу должна показать, что она может играть в футбол, позволяющий участвовать в Лиге чемпионов, - сказал Стрепетов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».
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Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля в Москве и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая петербуржцев на восемь баллов. ЦСКА после ничьи с «Ростовом» сократил отставание до семи очков.
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