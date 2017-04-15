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Алексей Стрепетов: Поражение от «Спартака» может лишить «Зенит» не только шансов на золото, но и Лиги чемпионов

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Спартака».

– «Спартак» вопрос с чемпионством практически решил, «Зенит» надеется на футбольное чудо, которое петербуржцы должны сотворить завтра в Москве. Поражение поставит сине-бело-голубых в сложнейшую ситуацию: оно может лишить не только шансов на золото, но и Лиги чемпионов. Ничья оставит какие-то шансы на борьбу с ЦСКА за попадание в турнир. Если «Зенит» туда не попадет – будет катастрофа.

Хотелось бы увидеть «Зенит» атакующим, раскрепощенным. Команда Луческу должна показать, что она может играть в футбол, позволяющий участвовать в Лиге чемпионов, - сказал Стрепетов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля в Москве и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая петербуржцев на восемь баллов. ЦСКА после ничьи с «Ростовом» сократил отставание до семи очков.

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