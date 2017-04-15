«Ростов» пятый матч кряду завершил со счетом 0:0, сыграв вничью с ЦСКА
ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата России.
Из-за перебора желтых карточек встречу в Москве пропускал нападающий гостей Александр Бухаров.
Отметим, что ростовчане уже пятый матч кряду в национальном первенстве завершают нулевой ничьей. Ранее с таким счетом завершились матчи южан с «Тереком», «Крыльями Советов», «Краснодаром» и «Локомотивов».
ЦСКА вышел на чистое второе место в чемпионате России (44) очка, «Ростов» (33 очка) в свою очередь догнал «Амкар» и «Уфу».
22 апреля «Ростов» на своем поле сыграет со «Спартаком», а ЦСКА днем ранее сыграет на выезде с «Уфой».
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Набабкин (Щенников, 46), Васин, Игнашевич, Ионов (Чалов, 80), Вернблум, Головин, Витиньо, Оланаре (Натхо, 73)
Ростов: Медведев, Терентьев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Мевля, Ерохин, Нобоа, Калачёв, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66)
Предупреждения:
нет - Гацкан, 62; Калачёв, 79; Гацкан, 84
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция