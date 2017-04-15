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«Ростов» пятый матч кряду завершил со счетом 0:0, сыграв вничью с ЦСКА

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата России.

Из-за перебора желтых карточек встречу в Москве пропускал нападающий гостей Александр Бухаров.

Отметим, что ростовчане уже пятый матч кряду в национальном первенстве завершают нулевой ничьей. Ранее с таким счетом завершились матчи южан с «Тереком», «Крыльями Советов», «Краснодаром» и «Локомотивов».

ЦСКА вышел на чистое второе место в чемпионате России (44) очка, «Ростов» (33 очка) в свою очередь догнал «Амкар» и «Уфу». 

22 апреля «Ростов» на своем поле сыграет со «Спартаком», а ЦСКА днем ранее сыграет на выезде с «Уфой».

Матч

ЦСКА - Ростов - 0:0

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Набабкин (Щенников, 46), Васин, Игнашевич, Ионов (Чалов, 80), Вернблум, Головин, Витиньо, Оланаре (Натхо, 73)

Ростов: Медведев, Терентьев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Мевля, Ерохин, Нобоа, Калачёв, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66)

Предупреждения:

нет - Гацкан, 62; Калачёв, 79; Гацкан, 84

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция


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