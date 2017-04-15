«Ростов» пятый матч кряду завершил со счетом 0:0, сыграв вничью с ЦСКА

ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата России.



Из-за перебора желтых карточек встречу в Москве пропускал нападающий гостей Александр Бухаров.



Отметим, что ростовчане уже пятый матч кряду в национальном первенстве завершают нулевой ничьей. Ранее с таким счетом завершились матчи южан с «Тереком», «Крыльями Советов», «Краснодаром» и «Локомотивов».



ЦСКА вышел на чистое второе место в чемпионате России (44) очка, «Ростов» (33 очка) в свою очередь догнал «Амкар» и «Уфу».



22 апреля «Ростов» на своем поле сыграет со «Спартаком», а ЦСКА днем ранее сыграет на выезде с «Уфой».