Ферстаппен – лучший в третьей практике Гран-при Бахрейна, Квят – 10-й

Зак Браун: У нас есть несколько кандидатов на замену Алонсо в Монако

Исполнительный директор команды «Макларен» Зак Браун рассказал, что пока команда не определилась с тем, кто на Гран При Монако займёт место Фернандо Алонсо, который пожертвует гонкой на улочках Монте-Карло ради дебюта в «500 милях Индианаполиса».