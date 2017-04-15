Ферстаппен – лучший в третьей практике Гран-при Бахрейна, Квят – 10-й
Пилот «Ред Булла»
Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике Гран-при Бахрейна.
19-летний голландец в своем лучшем круге показал время
1:32.194. Вторым стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул
тройку лидеров немец из «Феррари» Себастьян Феттель.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал десятый
результат.
Сегодня же состоится квалификация Гран-при Бахрейна, ее
начало в 18:00 по московскому времени.
Формула-1
Гран-при Бахрейна
Третья практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:32.194
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.110
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0.556
4. Валттери Боттас («Мерседес») +0.560
5. Кими Райкконен («Феррари») +0.591
6. Фелипе Масса («Уильямс») +0.607
7. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.615
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +0.739
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1.410
10. Даниил Квят («Торо Россо») +1.550
11. Серхио Перес («Форс Индия») +1.722
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +1.728
13. Паскаль Верляйн («Заубер») +1.753
14. Лэнс Стролл («Уильямс») +1.771
15. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.833
16. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.870
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.004
18. Ромен Грожан («Хаас») +2.011
19. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.074
20. Джолион Палмер («Рено») +2.223.