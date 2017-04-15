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Коннор Макдэвид: «Эдмонтону» надо вернуться к своему стилю игры

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу во втором матче серии Кубка Стэнли против «Сан-Хосе» (2:0).

- В первой игре мы, наверное, немного нервничали. Я точно переживал. Но сегодня все были спокойны и готовы. Нам надо вернуться к нашему стилю игры, - передает слова Макдэвид официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Макдэвид забросил свою первую шайбу в плей-офф на 11-й минуте третьего периода и удвоил преимущество «Ойлерз».

Напомним, что счет в серии 1-1. Следующая встреча пройдет в Эдмонтоне. Третий матч серии состоится в Сан-Хосе в понедельник. Матч начнется  в  5:00 по московскому времени.

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