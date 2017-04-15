Майк Бэбкок: Не думаю, что Зайцев сыграет во второй игре с «Вашингтоном»

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок рассказал, что российский защитник «кленовых листьев» Никита Зайцев из-за травмы пропустит и второй матч серии против «Вашингтона».

- Я не думаю, что он вернется в состав. В пятницу на лед он не выходил. Я пытался отстоять его, но тренеров не особо волнует мое мнение, - приводит слова тренера «Мэйпл Лифс» официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в регулярном чемпионате Зайцев не пропустил ни одного матча и набрал 36 (4+32) очков при показателе полезности «–22» и 38 минутах штрафа.

Напомним, второй матч серии «Вашингтон» – «Торонто» пройдет 15 апреля на льду «столичных». В первой встрече серии победу праздновали игроки «Вашингтона» (3:2 ОТ).