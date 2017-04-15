Иван Данильянц: У Кудряшова перелом носовой перегородки
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча против ЦСКА (0:0).
- Игры ЦСКА и Ростова всегда прохоlят в борьбе. Обе команды очень хотели победить. В первом тайме до 30-й минуты все было по нашему сценарию. Мы имели преимущество в центре поля, но не смогли ничего из этого извлечь. После – хозяева перехватили инициативу и у наших ворот было много моментов.
- Не обошлось и без травм. Кудряшов получил перелом носовой перегородки из-за удара Витиньо. Все это осталось без внимания арбитра. Получилось, что мы играли в меньшинстве и соперник имел преимущество, - сказал Данильянц.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Набабкин (Щенников, 46), Васин, Игнашевич, Ионов (Чалов, 80), Вернблум, Головин, Витиньо, Оланаре (Натхо, 73)
Ростов: Медведев, Терентьев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Мевля, Ерохин, Нобоа, Калачёв, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66)
Предупреждения:
нет - Гацкан, 62; Калачёв, 79; Гацкан, 84
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция