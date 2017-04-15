Иван Данильянц: У Кудряшова перелом носовой перегородки

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча против ЦСКА (0:0).

- Игры ЦСКА и Ростова всегда прохоlят в борьбе. Обе команды очень хотели победить. В первом тайме до 30-й минуты все было по нашему сценарию. Мы имели преимущество в центре поля, но не смогли ничего из этого извлечь. После – хозяева перехватили инициативу и у наших ворот было много моментов.

- Не обошлось и без травм. Кудряшов получил перелом носовой перегородки из-за удара Витиньо. Все это осталось без внимания арбитра. Получилось, что мы играли в меньшинстве и соперник имел преимущество, - сказал Данильянц.