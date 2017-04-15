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Греческий борец задержан в Подмосковье по подозрению в угоне машин

Источник:  РИА «Новости»Комментарии

Бывший член олимпийской сборной Греции по вольной борьбе Георгиос Пападопулос задержан полицией в Подмосковье.

- Сегодня в Пушкино сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в краже автомобилей. Один из задержанных был уроженцем Греции - Георгиос Пападопулос, - цитирует представителя правоохранительных органов агентство «РИА Новости».

По его словам, Пападопулос ранее входил в национальную сборную своей страны. 

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