Греческий борец задержан в Подмосковье по подозрению в угоне машин

Бывший член олимпийской сборной Греции по вольной борьбе Георгиос Пападопулос задержан полицией в Подмосковье.

- Сегодня в Пушкино сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в краже автомобилей. Один из задержанных был уроженцем Греции - Георгиос Пападопулос, - цитирует представителя правоохранительных органов агентство «РИА Новости».

По его словам, Пападопулос ранее входил в национальную сборную своей страны.

