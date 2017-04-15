Сергей Бобровский: Если команда проиграла два матча, значит вратарь должен играть лучше
Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал поражение своей команды в матче против «Питтсбурга» (1:4).
- Я могу играть лучше. Если команда проиграла два матча, значит вратарь должен играть лучше. Серия продолжается, и я буду работать, - приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.
После этой встречи счет в серии стал 2-0 в пользу «Питтсбурга». Третий матч серии состоится 17 апреля в Коламбусе. Игра начнется в 01:00 по московскому времени.
Матч
Питтсбург - Коламбус - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Кросби (Шири, Гюнцель), 8:31 (1:0). Саад (Веннберг, Джонс), 27:00 (1:1). Гюнцель (Кросби, Коул), 27:51 (2:1). Малкин (Кросби, Коул), 42:01 (3:1). Хорнквист (Каллен, Кюнхакль), 59:14 (4:1 - п.в.).
Место и дата
15 апреля 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция