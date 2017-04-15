Сергей Бобровский: Если команда проиграла два матча, значит вратарь должен играть лучше

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал поражение своей команды в матче против «Питтсбурга» (1:4).

- Я могу играть лучше. Если команда проиграла два матча, значит вратарь должен играть лучше. Серия продолжается, и я буду работать, - приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

После этой встречи счет в серии стал 2-0 в пользу «Питтсбурга». Третий матч серии состоится 17 апреля в Коламбусе. Игра начнется в 01:00 по московскому времени.