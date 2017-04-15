Роман Березовский: Дзюба проявит себя в игре против «Спартака»

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Спартака».

– Мне кажется, «Спартак» сейчас выглядит предпочтительнее «Зенита». Команда на ходу, бьется в каждой игре. Для «Зенита» это последний шанс побороться за чемпионство. Нас ожидает очень интересный матч по качеству и по накалу. Скорее всего, будет ничья.

В «Спартаке» себя проявит Промес, а в «Зените» – Дзюба. Он будет использовать стандарты, сможет заработать пенальти, – сказал Березовский в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля в Москве и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая петербуржцев на восемь баллов. ЦСКА после ничьи с «Ростовом» сократил отставание до семи очков.

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