Джон Торторелла: Мы встретимся с ребятами завтра, залижем раны и снова будем биться

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в матче против «Питтсбурга» (1:4).

- У нас многое получалось так, как надо. Я горжусь командой. Горжусь тем, как они себя держали, как они выполняли наше задание. Мы встретимся с ребятами завтра, залижем раны и снова будем биться, - приводит слова тренера «Джекетс» официальный сайт НХЛ.

После этой встречи счет в серии стал 2-0 в пользу «Питтсбурга». Третий матч серии состоится 17 апреля в Коламбусе. Игра начнется в 01:00 по московскому времени.