Джон Торторелла: Мы встретимся с ребятами завтра, залижем раны и снова будем биться
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в матче против «Питтсбурга» (1:4).
- У нас многое получалось так, как надо. Я горжусь командой. Горжусь тем, как они себя держали, как они выполняли наше задание. Мы встретимся с ребятами завтра, залижем раны и снова будем биться, - приводит слова тренера «Джекетс» официальный сайт НХЛ.
После этой встречи счет в серии стал 2-0 в пользу «Питтсбурга». Третий матч серии состоится 17 апреля в Коламбусе. Игра начнется в 01:00 по московскому времени.
Матч
Питтсбург - Коламбус - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Кросби (Шири, Гюнцель), 8:31 (1:0). Саад (Веннберг, Джонс), 27:00 (1:1). Гюнцель (Кросби, Коул), 27:51 (2:1). Малкин (Кросби, Коул), 42:01 (3:1). Хорнквист (Каллен, Кюнхакль), 59:14 (4:1 - п.в.).
Место и дата
15 апреля 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция