Виктор Гончаренко: ЦСКА нужно терять меньше очков
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с «Ростовом» (0:0).
«Против «Ростова» всегда сложно играть в атаке, при этом я не могу сказать, что нам было сложно действовать в обороне. Нам нужно прибавлять в реализации и создавать больше моментов. Турнирная таблица? Мне сложно что-то сейчас оценивать, нам просто нужно терять меньше очков
Тошич не сыграл с «Ростовом» из-за болезни. К матчу с «Уфой» он будет в строю», - сказал Гончаренко.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Набабкин (Щенников, 46), Васин, Игнашевич, Ионов (Чалов, 80), Вернблум, Головин, Витиньо, Оланаре (Натхо, 73)
Ростов: Медведев, Терентьев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Мевля, Ерохин, Нобоа, Калачёв, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66)
Предупреждения:
нет - Гацкан, 62; Калачёв, 79; Гацкан, 84
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция