Виктор Гончаренко: ЦСКА нужно терять меньше очков

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с «Ростовом» (0:0).

«Против «Ростова» всегда сложно играть в атаке, при этом я не могу сказать, что нам было сложно действовать в обороне. Нам нужно прибавлять в реализации и создавать больше моментов. Турнирная таблица? Мне сложно что-то сейчас оценивать, нам просто нужно терять меньше очков

Тошич не сыграл с «Ростовом» из-за болезни. К матчу с «Уфой» он будет в строю», - сказал Гончаренко.