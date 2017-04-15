Харри Кейн: Хочу забивать по 20 мячей каждый год
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал свое бомбардирское достижение.
Напомнм, сегодня в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (4:0) форвард, забив третий гол своей команды, записал в свой актив 20-й мяч в сезоне. Он стал четвертым игроком АПЛ, поражавший ворота соперников не менее 20 раз в течение трех сезонов.
«Стабильность - хорошее качество для бомбардира. Я хочу забивать столько каждый год. Но сейчас не хочу думать об этом, потому что нам еще нужно многое сделать в этом сезоне. Мы набрали три очка и можем наслаждаться пасхальными выходными», - цитирует Кейна BBC Sport.
Матч
Тоттенхэм - Борнмут - 4:0 (2:0)
Голы
Дембеле 16 (1:0). Сон Хын Мин 19 (2:0). Кейн 48 (3:0). Янссен 90 (4:0).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Дэвис, Уокер, Алдервейрелд, Алли (Сиссоко, 84), Эриксен (Янссен, 87), Дембеле, Дайер, Кейн (Ваньяма, 79), Сон Хын Мин
Борнмут: Боруц, Смит А., Фрэнсис, Дэниелс, Кук С., Станислас (Фрейзер, 69), Пью, Кинг, Уилшер (Кук Л., 56), Артер, Афобе (Муссе, 77)
Предупреждения:
нет - Фрейзер, 70
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
15 апреля 14:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция