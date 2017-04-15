Харри Кейн: Хочу забивать по 20 мячей каждый год

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал свое бомбардирское достижение.

Напомнм, сегодня в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (4:0) форвард, забив третий гол своей команды, записал в свой актив 20-й мяч в сезоне. Он стал четвертым игроком АПЛ, поражавший ворота соперников не менее 20 раз в течение трех сезонов.

«Стабильность - хорошее качество для бомбардира. Я хочу забивать столько каждый год. Но сейчас не хочу думать об этом, потому что нам еще нужно многое сделать в этом сезоне. Мы набрали три очка и можем наслаждаться пасхальными выходными», - цитирует Кейна BBC Sport.