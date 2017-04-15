Винченцо Монтелла: «Интер» тянул время последние 25 минут, и судья это заметил

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла уверен в том, что его команда заслуженно ушла от поражения в дерби с «Интером».

- «Интер» откровенно тянул время последние 25 минут. Судья это заметил и добавил адекватное количество времени. Четвертый арбитр сказал, что вместо пяти компенсированных минут будет шесть. Орсато поступил правильно, - заявил Монтелла.

Напомним, арбитр Даниэле Орсато зафиксировал взятие ворот нерадзурри на седьмой добавленной минуте.



«Интер» не сумел обойти принципиальных оппонентов в турнирной таблице серии А. Команды занимают шестое и седьмое места соответственно.

22 апреля «Интер» сыграет на выезде с «Фиорентиной», а «Милан» на следующий день примет «Эмполи».