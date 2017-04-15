Винченцо Монтелла: «Интер» тянул время последние 25 минут, и судья это заметил
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла уверен в том, что его команда заслуженно ушла от поражения в дерби с «Интером».
- «Интер» откровенно тянул время последние 25 минут. Судья это заметил и добавил адекватное количество времени. Четвертый арбитр сказал, что вместо пяти компенсированных минут будет шесть. Орсато поступил правильно, - заявил Монтелла.
Напомним, арбитр Даниэле Орсато зафиксировал взятие ворот нерадзурри на седьмой добавленной минуте.
«Интер» не сумел обойти принципиальных оппонентов в турнирной таблице серии А. Команды занимают шестое и седьмое места соответственно.
22 апреля «Интер» сыграет на выезде с «Фиорентиной», а «Милан» на следующий день примет «Эмполи».
Матч
Голы
Кандрева 36 (1:0). Икарди 44 (2:0). Романьоли 83 (2:1). Сапата 90 (2:2).
Состав
Интер: Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д'Амброзио, Медель, Перишич (Эдер, 68), Кондогбиа, Мариу (Мурильо, 80), Кандрева (Биабиани, 90), Гальярдини, Икарди
Милан: Доннарумма, Романьоли, Де Шильо, Сапата, Калабриа (Окампос, 81), Фернандес, Куцка (Локателли, 58), Деулофеу, Соса (Лападула, 74), Сусо, Бакка
Предупреждения:
Кандрева, 38; Ханданович, 87; Кондогбиа, 90 - Куцка, 35; Локателли, 90
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
15 апреля 13:30, Сан-Сиро, Текстовая трансляция