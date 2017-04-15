Александр Радулов: Приятно, что смогли добиться победы на своей площадке

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов прокомментировал победу своей команды во второй встрече серии против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ).

- Я очень рад, что мы выиграли. Приятно, что мы смогли добиться победы на своей площадке и сравняли счет в серии. Но еще ничего не произошло. Счет 1-1. Теперь мы будем играть на их поле. Это непросто, но мы собираемся играть так же, как сегодня в третьем периоде, в последние десять минут и в дополнительное время. А это значит, что мы хотим играть по-умному, больше времени проводить в их зоне, а не своей, - приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.

Напомни, что после двух встреч счет в серии 1-1. Третий матч состоится в Нью-Йорке 17 апреля и начнется в 02:00 по московскому времени.