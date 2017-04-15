Александр Ерохин: Нам нужно было побеждать в матче с ЦСКА

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в матче 23-го тура чемпионата России.

– Ожидали, что будет тяжелая игра. ЦСКА – хорошая команда. Второй тайм выдался для нас особенно сложным. Не все получилось в атаке, но хорошо, что вновь сыграли на ноль в обороне, – приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

– Ничья с ЦСКА – положительный результат для «Ростова»?

– Скорее, нет. Нам нужно было побеждать. С другой стороны мы набрали одно очко и по- прежнему остаемся в борьбе за четвертое место. Руки опускать не будем, а продолжим работать и готовиться к следующему матчу.