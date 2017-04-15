Александр Ерохин: Нам нужно было побеждать в матче с ЦСКА
Полузащитник
«Ростова» Александр Ерохин прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в матче 23-го
тура чемпионата России.
– Ожидали, что будет тяжелая игра. ЦСКА – хорошая команда.
Второй тайм выдался для нас особенно сложным. Не все получилось в атаке, но
хорошо, что вновь сыграли на ноль в обороне, – приводит слова Ерохина «Матч ТВ».
– Ничья с ЦСКА –
положительный результат для «Ростова»?
– Скорее, нет. Нам нужно было побеждать. С другой стороны мы набрали одно очко и по- прежнему остаемся в борьбе за четвертое место. Руки опускать не будем, а продолжим работать и готовиться к следующему матчу.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Набабкин (Щенников, 46), Васин, Игнашевич, Ионов (Чалов, 80), Вернблум, Головин, Витиньо, Оланаре (Натхо, 73)
Ростов: Медведев, Терентьев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Мевля, Ерохин, Нобоа, Калачёв, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66)
Предупреждения:
нет - Гацкан, 62; Калачёв, 79; Гацкан, 84
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция