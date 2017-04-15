Рене Фазель: Хоккей для зрителей, а они после четвертого матча СКА и «Магнитки» были счастливы

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель напомнил, что хоккеисты играют прежде всего для зрителей.

- Не в первый раз звучат подобные высказывания. Хоккей - эмоциональная игра. Иногда игроки высказываются на эмоциях. Лучше всего спросить у самого Зарипова, почему он так сказал и в чем причина его слов. Важно понимать, что эта игра - шоу для зрителей, а в Петербурге после матча зрители были счастливы. Знаю, что (президент «Магнитки») Виктор Рашников был опечален. Понимаю, что на таком уровне эмоций хоть отбавляй. Порой в такие моменты звучат слова, которые не стоило бы произносить, - приводит слова Фазеля «Р-Спорт».

Напомним, что после четырех матчей финальной серии Кубка Гагарина счет 3-1 в пользу СКА. Следующая встреча пройдет в Магнитогорске 16 апреля.