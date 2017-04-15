«Ювентус» обыграл «Пескару» благодаря дублю Игуаина
«Пескара» дома уступила «Ювентусу» (0:2) в 32-м туре чемпионата Италии.
У победителей дублем отметился Гонсало Игуаин (22-я и 43-я минуты).
Туринцы с 80 очками продолжают уверенно лидировать в серии А, из сегодняшний соперник с 14 баллами замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре «Ювентус» 23 апреля примет «Дженоа», а «Пескара» днем позже сыграет дома с «Ромой».
Матч
Голы
Игуаин 23 (0:1). Игуаин 43 (0:2).
Состав
Пескара: Фьорилло, Кампаньяро, Зампано, Бираги, Кода, Мемушай, Брюгман (Верре, 78), Мунтари (Бенали, 58), Кулибали, Бруно (Баэбек, 68), Капрари
Ювентус: Нето, Бардзальи, Лихтштайнер, Ругани, Пьянич (Ринкон, 46), Куадрадо (Лемина, 88), Асамоа, Маркизио, Манджукич, Дибала (Стураро, 54), Игуаин
Предупреждения:
Мунтари, 3; Кулибали, 39; Капрари, 59; Кода, 89 - Пьянич, 12
Судья:
Марко Ди Белло (Италия)
Место и дата
15 апреля 16:00, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция