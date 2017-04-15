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«Ювентус» обыграл «Пескару» благодаря дублю Игуаина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Пескара» дома уступила «Ювентусу» (0:2) в 32-м туре чемпионата Италии.

У победителей дублем отметился Гонсало Игуаин (22-я и 43-я минуты).

Туринцы с 80 очками продолжают уверенно лидировать в серии А, из сегодняшний соперник с 14 баллами замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Ювентус» 23 апреля примет «Дженоа», а «Пескара» днем позже сыграет дома с «Ромой».

Матч

Пескара - Ювентус - 0:2 (0:2)

Голы

Игуаин 23 (0:1). Игуаин 43 (0:2).

Состав

Пескара: Фьорилло, Кампаньяро, Зампано, Бираги, Кода, Мемушай, Брюгман (Верре, 78), Мунтари (Бенали, 58), Кулибали, Бруно (Баэбек, 68), Капрари

Ювентус: Нето, Бардзальи, Лихтштайнер, Ругани, Пьянич (Ринкон, 46), Куадрадо (Лемина, 88), Асамоа, Маркизио, Манджукич, Дибала (Стураро, 54), Игуаин

Предупреждения:

Мунтари, 3; Кулибали, 39; Капрари, 59; Кода, 89 - Пьянич, 12

Судья:

Марко Ди Белло (Италия)

Место и дата

15 апреля 16:00, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция

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