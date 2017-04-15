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Антонио Конте: Думаю, у «МЮ» есть шансы попасть в четверку

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 33-го тура английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

- Я ожидаю очень сложный матч. Однако, когда я говорю, что матч будет сложным, я имею в виду и тактический аспект, и физические усилия, и психологический настрой, а не только что-то одно.

Неверно говорить о чем-то одном, потому что на поле будет много отличных игроков с прекрасной техникой, но все знают, что одной техники недостаточно. Надо еще быть готовым физически, тактический и психологически.

Я думаю, у «МЮ» есть шансы попасть в четверку, и я уверен, что их игроки будут бороться за эти места. Неправильно концентрироваться на чем-то одном, если есть еще возможность попасть в Лигу Чемпионов, - приводит слова Конте пресс-служба «Челси».

Напомним, что матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» пройдет в Манчестере 16 апреля.

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