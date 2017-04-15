«Рома» не сумела обыграть «Аталанту»
«Рома» дома сыграла вничью с «Аталантой» (1:1) в 32-м туре чемпионата Италии.
У хозяев поля отличился Эдин Джеко (50-я минута), у гостей - Ясмин Куртич (22-я).
Столичный клуб с 72 очками по-прежнему занимает второе место, команда из Бергамо с 60 баллами идет пятой.
В следующем туре «Рома» 24 апреля сыграет на выезде «Пескарой», а «Аталанта» 22 апреля примет «Болонью».
Матч
Голы
Куртич 22 (0:1). Джеко 50 (1:1).
Состав
Рома: Щесны, Манолас (Бруно Перес, 46), Фасио, Руй, Рюдигер, Строотман, Салах, Де Росси (Эль-Шаарави, 78), Наингголан, Джеко, Перотти (Тотти, 86)
Аталанта: Толой, Конти, Кальдара, Масьелло, Кристанте (Д'Алессандро, 54), Фройлер, Кессие, Петанья (Палоски, 84), Куртич (Кабесас, 68)
Предупреждения:
Руй, 72; Рюдигер, 87 - Куртич, 23; Хатебур, 42; Голлини, 71
Судья:
Пьеро Джакомелли (Италия)
Место и дата
15 апреля 16:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция