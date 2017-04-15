Алексей Лунин: Выглядели на поле лучше питерцев и заслуженно победили
Главный тренер «молодежки»
«Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче
23-го тура молодежного первенства России.
– Нам противостоял сильный
соперник. Футболисты «Зенита» хорошо действовали в отборе, поэтому нашим
ребятам пришлось непросто. Но мы выиграли большинство единоборств и создали
множество голевых моментов. Объективно, выглядели на поле лучше питерцев и
заслуженно победили.
– Почему позволили «Зениту» воспользоваться своим шансом в атаке?
– Из-за невнимательности. После того, как на чужой половине поля случился срыв нашей атаки, мы не сумели вовремя перестроиться и помешать петербуржцам забить.
– Перед матчем обращали внимание футболистов на то, что игра с питерцами важна с турнирной точки зрения — «Зенит» отставал от «Спартака» на три очка?
– Нет. Но этот матч носил для нас принципиальный характер. Все ребята были настроены победить.
Матч
Спартак (мол) - Зенит (мол) - 2:1 (1:0)
Голы
Сакала 37 (1:0). Еловских 57 (1:1). Цыганков 90 (2:1).
Место и дата
15 апреля 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция