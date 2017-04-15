Алексей Лунин: Выглядели на поле лучше питерцев и заслуженно победили

Алексей Стрепетов: Поражение от «Спартака» может лишить «Зенит» не только шансов на золото, но и Лиги чемпионов

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Спартака».