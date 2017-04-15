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Алексей Лунин: Выглядели на поле лучше питерцев и заслуженно победили

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура молодежного первенства России.

– Нам противостоял сильный соперник. Футболисты «Зенита» хорошо действовали в отборе, поэтому нашим ребятам пришлось непросто. Но мы выиграли большинство единоборств и создали множество голевых моментов. Объективно, выглядели на поле лучше питерцев и заслуженно победили. 

 Почему позволили «Зениту» воспользоваться своим шансом в атаке?
– Из-за невнимательности. После того, как на чужой половине поля случился срыв нашей атаки, мы не сумели вовремя перестроиться и помешать петербуржцам забить. 

– Перед матчем обращали внимание футболистов на то, что игра с питерцами важна с турнирной точки зрения — «Зенит» отставал от «Спартака» на три очка?
– Нет. Но этот матч носил для нас принципиальный характер. Все ребята были настроены победить.

Матч

Спартак (мол) - Зенит (мол) - 2:1 (1:0)

Голы

Сакала 37 (1:0). Еловских 57 (1:1). Цыганков 90 (2:1).

Место и дата

15 апреля 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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