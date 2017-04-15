Денис Дмитриев выиграл золото чемпионата мира в спринте
Россиянин Денис Дмитриев стал лучшим в индивидуальном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Гонконге.
В финале Дмитриев по итогам двух заездов опередил голландца Гарри Лаврейсена. Третьим стал австралиец Итан Митчелл.
Напомним, Денис Дмитриев в данной дисциплине выиграл бронзу на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.
Чемпионат мира в Гонконге завершится 16 апреля.
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