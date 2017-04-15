Денис Дмитриев выиграл золото чемпионата мира в спринте

читайте также

Дмитриев стал первым в спринте на этапе Кубка мира в Кали Россиянин Денис Дмитриев выиграл индивидуальный спринт на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в колумбийском Кали.

Призер Олимпиады-2016 Денис Дмитриев продал автомобиль, подаренный ему за медаль на Играх Бронзовый призер Олимпийских играх-2016 в велоспорте на треке Денис Дмитриев решил продать автомобиль, подаренный ему государством.

Британец Кенни завоевал шестое олимпийское золото в велоспорте, Дмитриев стал 13-м в кейрине На летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) продолжаются соревнования по велоспорту (трек). В кейрине у мужчин победу одержал Джейсон Кенни из Великобритании.

Велогонщик Дмитриев не сумел квалифицироваться во 2-й круг кейрина на ОИ в Рио Российский велогонщик Денис Дмитриев не сумел квалифицироваться во второй круг соревнований по велотреку в кейрине на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

Российский велогонщик Дмитриев не смог напрямую выйти во второй круг в кейрине на ОИ в Рио Российский велогонщик Денис Дмитриев не сумел квалифицироваться напрямую во второй круг кейрина на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

Пока вы спали: Победа Власова, предсказуемый триумф Болта Sovsport.ru подводит итоги главных ночных событий на Играх в Рио.

Наши герои Рио. Денис Дмитриев Велогонщик Денис Дмитриев принес в копилку российской команды очередную награду. Sovsport.ru знакомит вас с обладателем бронзовой медали.

Российский велогонщик Дмитриев завоевал бронзу в индивидуальном спринте на Олимпиаде На летней Олимпиаде-2016 (Рио-де-Жанейро) проходят соревнования по велоспорту (трек). Бронзовую медаль в индивидуальном спринте завоевал российский спортсмен Денис Дмитриев.

Дмитриев вышел в 1/8 финала в индивидуальном спринте на Олимпиаде Россиянин Денис Дмитриев вышел в 1/8 финала в индивидуальном спринте в велоспорте на треке на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Денис Дмитриев: Сейчас серебро – это неудовлетворительно, я хочу чемпионскую майку Российский велогонщик Денис Дмитриев заявил, что серебряная медаль выигранная спортсменом в индивидуальном спринте на чемпионате мира во Франции для него неудовлетворительный результата, потому что велогонщик хочет получить чемпионскую майку, сообщает «Р-Спорт».

Денис Дмитриев: За Юскова, конечно, болею особенно. Он же мой тезка! Чемпион Европы по велоспорту на треке Денис Дмитриев поддержал конькобежца Дениса Юскова перед стартом на Олимпиаде в Сочи.

Денис Дмитриев: Несмотря на серебро ЧМ, пока я неполноценный гражданин Спринтер трековой команды «Русвело» Денис Дмитриев вспомнил выступления в финале чемпионата мира.

Российский гонщик впервые стал лучшим спринтером мира Гонщик трековой команды «Русвело» Денис Дмитриев стал лучшим спринтером мира в итоговом рейтинге UCI.

Денис Дмитриев принес России первую в истории медаль чемпионатов мира в спринте Сегодня на чемпионате мира по велотреку состоялась мужская спринтерская гонка.

Растем над собой! На чемпионате мира по велотреку Россия выиграла три медали Пятисерийное шоу под названием «Чемпионат мира по велотреку в Минске» подошло к концу и оставило сборной России в активе сразу три медали. Впервые за последние пять лет.

Гонщик «Русвело» Денис Дмитриев впервые в истории поборется за золото чемпионата мира Впервые в постсоветской истории чемпионатов мира по трековым гонкам российский спортсмен поборется за золото в спринте. Им стал гонщик российской трековой команды «Русвело» Денис Дмитриев.

Денис Дмитриев упрочил лидерство в мировом рейтинге UCI Гонщик «Русвело» Денис Дмитриев выиграл соревнования в спринте на третьем этапе Кубка мира в мексиканском Агуаскальентесе, сообщает пресс-служба команды.

Чемпионат Европы по велотреку. Дмитриев – третий в кейрине В воскресенье в литовском Паневежисе завершился чемпионат Европы по велоспорту на треке. Двукратный чемпион Европы в спринте россиянин Денис Дмитриев завоевал бронзу в кейрине.

Чемпионат Европы. Трек. Дмитриев стал двукратным чемпионом Россиянин Денис Дмитриев стал двукратным чемпионом Европы по велоспорту на треке.