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Денис Дмитриев выиграл золото чемпионата мира в спринте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Денис Дмитриев стал лучшим в индивидуальном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Гонконге.

В финале Дмитриев по итогам двух заездов опередил голландца Гарри Лаврейсена. Третьим стал австралиец Итан Митчелл.

Напомним, Денис Дмитриев в данной дисциплине выиграл бронзу на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат мира в Гонконге завершится 16 апреля.


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