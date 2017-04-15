Михаил Вартапетов: «Спартак» привык к допинг-тестам, играя в еврокубках

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал решение UKAD проводить внесоревновательные тестирования футболистов клубов РФПЛ.

– Это нормально, мы к этому привыкли, играя в еврокубках. Это так называемый внесоревновательный контроль, могут приехать на базу или в гостиницу, – сказал Вартапетов в интервью ТАСС.

Ранее председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов подтвердил информацию, что UKAD будет проводить внесоревновательные допинг-тестирования в клубах РФПЛ.