Вячеслав Булавин: В случае проигрыша «Зенита» можно с уверенностью сказать, что «Спартак» - чемпион

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Булавин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча чемпионата России между петербуржцами и «Спартаком».

– Для обеих команд игра будет решающей. В случае положительного исхода для красно-белых можно будет с уверенностью сказать, что «Спартак» - чемпион. Проигрыш отбросит «Зенит» на шаг назад от второго места. ЦСКА в матче с «Ростовом» потерял два очка, борьба будет продолжена, другие команды могут подтянуться, и конкуренция за второе место усилится. В то же время если «Зенит» выиграет, то он продолжит борьбу за чемпионство.

Обе команды играют с ошибками в обороне. Кто этими ошибками воспользуется, тот и одержит победу, - сказал Булавин корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля в Москве и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая петербуржцев на восемь баллов. ЦСКА после ничьи с «Ростовом» сократил отставание до семи очков.

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