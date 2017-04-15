«Лацио» на последней минуте вырвал ничью в матче с «Дженоа»
В матче 32-го тура чемпионата Италии команда «Дженоа» на поле
стадиона «Луиджи Феррарис» сыграла вничью с «Лацио» (2:2).
В составе хозяев поля голами отметились Джованни Симеоне и
Горан Пандев, а у гостей – Лукас Биль и Луис Альберто, забивший на первой добавленной
к основному времени минуте.
Футболисты «Дженоа» прервали серию из четырех поражений
кряду и с 30-ю очками занимают 16-е место в турнирной таблице, а «Лацио» расположился на четвертой строчке, имея в активе 61 балл.
В следующем туре подопечные Ивана Юрича отправятся в Турин,
где 23 апреля сыграют с «Ювентусом», а римляне в этот же день примут «Палермо».
Чемпионат Италии
32-й тур
Матч
Голы
Симеоне 10 (1:0). Биглия 45 (1:1). Пандев 78 (2:1). Луис Альберто 90 (2:2).
Состав
Дженоа: Рубиньо, Бурдиссо, Муньос, Джентилетти, Ригони (Катальди, 73), Велозу (Пандев, 61), Нтчам, Лаксальт, Лазович, Симеоне (Хильемарк, 89), Палладино
Лацио: Стракоша, Раду (Лукаку, 73), Баста, де Врей, Худт, Пароло (Луис Альберто, 81), Биглия, Милинкович-Савич, Андерсон (Ломбарди, 67), Кейта, Иммобиле
Предупреждения:
Палладино, 40; Ригони, 45; Бурдиссо, 45; Пандев, 81 - Пароло, 25; Милинкович-Савич, 30; Баста, 55; Ломбарди, 90
Судья:
Фабио Мареска (Италия)
Место и дата
15 апреля 16:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция