«Лацио» на последней минуте вырвал ничью в матче с «Дженоа»

В матче 32-го тура чемпионата Италии команда «Дженоа» на поле стадиона «Луиджи Феррарис» сыграла вничью с «Лацио» (2:2).

В составе хозяев поля голами отметились Джованни Симеоне и Горан Пандев, а у гостей – Лукас Биль и Луис Альберто, забивший на первой добавленной к основному времени минуте.

Футболисты «Дженоа» прервали серию из четырех поражений кряду и с 30-ю очками занимают 16-е место в турнирной таблице, а «Лацио» расположился на четвертой строчке, имея в активе 61 балл.

В следующем туре подопечные Ивана Юрича отправятся в Турин, где 23 апреля сыграют с «Ювентусом», а римляне в этот же день примут «Палермо».

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32-й тур