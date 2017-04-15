Валерий Рейнгольд: «Спартаку» не нужно оглядываться на ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что москвичам на стоит обращать внимание на результат матча ЦСКА с «Ростовом» (0:0).

– Я бы хотел, чтобы спартаковцы не обращали никакого внимания на цифры в турнирной таблице. У них получается своя игра, нужно продолжать действовать в том же духе. Иначе начнется: «отрыв уже вроде хороший, можно и ничью сыграть». Такие мысли – прямая дорога к поражению.

Сейчас вокруг «Спартака» большой ажиотаж. Команду хотят расшатать, много разговоров от его недоброжелателей. На это не нужно обращать внимание. «Спартаку» нужно гнуть свою линию и сосредоточиться на своих ошибках, чтобы их устранить. Нужно, чтобы ошибки в матче с «Уфой» и «Оренбургом» остались там и больше не повторялись. Оглядываться на «Зенит» и ЦСКА – это беда, - сказал Рейнгольд.

Напомним, что ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата России. ЦСКА вышел на чистое второе место в чемпионате России (44) очка, «Ростов» (33 очка) в свою очередь догнал «Амкар» и «Уфу».

22 апреля «Ростов» на своем поле сыграет со «Спартаком», а ЦСКА днем ранее сыграет на выезде с «Уфой».