«Фиорентина» на своем поле уступила «Эмполи»
В матче 32-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на своем
поле уступила «Эмполи» со счетом 1:2.
У хозяев поля мяч забил Кристиан Тельо, а у гостей отличились
Омар Эль-Каддури и Мануэль Паскуаль, реализовавший пенальти на третьей
добавленной к основному времени минуте.
«Фиорентина» с 52 очками занимает восьмое место в турнирной
таблице, а «Эмполи» расположился на 17-й строчке, имея в активе 26 баллов.
В следующем туре команда из Флоренции 22 апреля примет «Интер»,
а подопечные Джованни Мартускьелло на следующий день на выезде сыграют с «Миланом».
Чемпионат Италии
32-й тур
Матч
Фиорентина - Эмполи - 1:2 (0:1)
Голы
Эль-Каддури 37 (0:1). Тельо 64 (1:1). Паскуаль 90 (1:2 - пен.).
Состав
Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Томович, Весино, Санчес Морено, Сапонара (Иличич, 61), Кьеза (Оливейра, 83), Валеро, Тельо, Калинич, Бернардески (Бабакар, 61)
Эмполи: Скорупски, Беллуччи, Веселы, Барба, Паскуаль, Кроче, Эль-Каддури (Замбелли, 81), Крунич, Бюхель (Диуссе, 75), Тиам, Мчедлидзе (Пуккиарелли, 68)
Предупреждения:
Томович, 69; Иличич, 86; Оливейра, 90; Валеро, 90 - Кроче, 35; Веселы, 54; Крунич, 56; Барба, 73; Диуссе, 82
Удаления:
Калинич, 90 - нет
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
15 апреля 16:00, Артемио Франки, Онлайн-трансляция