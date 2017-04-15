В матче 32-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на своем поле уступила «Эмполи» со счетом 1:2.

У хозяев поля мяч забил Кристиан Тельо, а у гостей отличились Омар Эль-Каддури и Мануэль Паскуаль, реализовавший пенальти на третьей добавленной к основному времени минуте.

«Фиорентина» с 52 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Эмполи» расположился на 17-й строчке, имея в активе 26 баллов.

В следующем туре команда из Флоренции 22 апреля примет «Интер», а подопечные Джованни Мартускьелло на следующий день на выезде сыграют с «Миланом».

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32-й тур