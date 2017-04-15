«Сухая»серия вратаря «Ростова» Медведева достигла 682 минут
Вратарь «Ростова» Никита Медведев, оставивший свои ворота в неприкосновенности в матче 23-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0), продлил свою серию без пропущенных мячей в РФПЛ.
На данный момент сухая серия ростовского вратаря составляет 682 минуты. Последний раз Медведев пропускал гол в РФПЛ 30 ноября 2016 года в матче с «Уралом» (0:1).
Напомним, что в нынешнем чемпионате России Медведев провел за «Ростов» 10 матчей, в которых пропустил 3 мяча.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Набабкин (Щенников, 46), Васин, Игнашевич, Ионов (Чалов, 80), Вернблум, Головин, Витиньо, Оланаре (Натхо, 73)
Ростов: Медведев, Терентьев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Мевля, Ерохин, Нобоа, Калачёв, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66)
Предупреждения:
нет - Гацкан, 62; Калачёв, 79; Гацкан, 84
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция