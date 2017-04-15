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Валерий Рейнгольд: «Краснодар» победит «Рубин»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 23-го тура между «Рубином» и «Краснодаром».

– Я давно говорил, что «Краснодар» меня не впечатляет. Но «Рубин» в этом сезоне в этом плане может дать краснодарцам большую фору. Если в «Краснодаре» действительно есть хорошие футболисты, которые умеют играть и играть красиво, только с характером у них проблема, у «Рубина» же нет ничего. Свой главный матч казанцы уже проиграли, а «Краснодару» нужно отрываться от преследователей, чтобы  сохранить четвертое место. Думаю, что гости должны победить, - считает Рейнгольд.

Напомним, что сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 23-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Краснодаром».

Матч начнется в 19:30 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.

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