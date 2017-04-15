Стефано Пиоли: «Интер» должен был играть до финального свистка, я очень разочарован
Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли подвел итоги дерби с «Миланом» (2:2) в 32-м туре чемпионата Италии.
- Мы должны были играть более внимательно и собранно, нужно оставаться в игре до
финального свистка. Очень жаль, поскольку после невнятного начала матча» Интер» демонстрировал хороший футбол. Я очень разочарован, это было
дерби и мы могли обойти «Милан» в турнирной таблице.
Мое будущее? Вы слишком много о нем говорите. Я не волнуюсь по поводу этого, и вы тоже не должны, - заявил Пиоли.
«Интер» не сумел обойти принципиальных оппонентов в турнирной таблице серии А. Команды занимают шестое и седьмое места соответственно.
22 апреля «Интер» сыграет на выезде с «Фиорентиной», а «Милан» на следующий день примет «Эмполи».
Матч
Голы
Кандрева 36 (1:0). Икарди 44 (2:0). Романьоли 83 (2:1). Сапата 90 (2:2).
Состав
Интер: Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д'Амброзио, Медель, Перишич (Эдер, 68), Кондогбиа, Мариу (Мурильо, 80), Кандрева (Биабиани, 90), Гальярдини, Икарди
Милан: Доннарумма, Романьоли, Де Шильо, Сапата, Калабриа (Окампос, 81), Фернандес, Куцка (Локателли, 58), Деулофеу, Соса (Лападула, 74), Сусо, Бакка
Предупреждения:
Кандрева, 38; Ханданович, 87; Кондогбиа, 90 - Куцка, 35; Локателли, 90
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
15 апреля 13:30, Сан-Сиро, Текстовая трансляция