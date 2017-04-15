Стефано Пиоли: «Интер» должен был играть до финального свистка, я очень разочарован

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли подвел итоги дерби с «Миланом» (2:2) в 32-м туре чемпионата Италии.

- Мы должны были играть более внимательно и собранно, нужно оставаться в игре до финального свистка. Очень жаль, поскольку после невнятного начала матча» Интер» демонстрировал хороший футбол. Я очень разочарован, это было дерби и мы могли обойти «Милан» в турнирной таблице.



Мое будущее? Вы слишком много о нем говорите. Я не волнуюсь по поводу этого, и вы тоже не должны, - заявил Пиоли.

«Интер» не сумел обойти принципиальных оппонентов в турнирной таблице серии А. Команды занимают шестое и седьмое места соответственно.

22 апреля «Интер» сыграет на выезде с «Фиорентиной», а «Милан» на следующий день примет «Эмполи».



