Дортмундская «Боруссия» переиграла «Айнтрахт»

Футболисты дортмундской «Боруссии» на своем поле переиграли «Айнтрахт» в матче 29-го тура бундеслиги со счетом 3:1.

У победителей голами отметились Марко Ройс , Сократис Папастатопулос и Пьер-Эмерик Обамейянг. В составе гостей отличился Марко Фабиан.

После этой встречи «Боруссия» набрала 53 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Айнтрахт» с 38 очками в активе находится на 9 месте в бундеслиге.

В следующем туре 22 апреля дортмундцы встретятся на выезде с «Боруссией» из Менхенгладбаха. В тот же день «Айнтрахт» на своем поле примет «Аугсбург».