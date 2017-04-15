Дортмундская «Боруссия» переиграла «Айнтрахт»
Футболисты дортмундской «Боруссии» на своем поле переиграли «Айнтрахт» в матче 29-го тура бундеслиги со счетом 3:1.
У победителей голами отметились Марко Ройс , Сократис Папастатопулос и Пьер-Эмерик Обамейянг. В составе гостей отличился Марко Фабиан.
После этой встречи «Боруссия» набрала 53 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Айнтрахт» с 38 очками в активе находится на 9 месте в бундеслиге.
В следующем туре 22 апреля дортмундцы встретятся на выезде с «Боруссией» из Менхенгладбаха. В тот же день «Айнтрахт» на своем поле примет «Аугсбург».
Матч
Боруссия - Айнтрахт - 3:1 (2:1)
Голы
Ройс 3 (1:0). Фабиан 29 (1:1). Папастатопулос 35 (2:1). Обамеянг 86 (3:1).
Состав
Боруссия: Бюрки, Бендер (Гинтер, 46), Пишчек, Шмельцер, Папастатопулос, Шахин, Ройс (Дембеле, 46), Пулишич, Кагава, Вайгль (Кастро, 76), Обамеянг
Айнтрахт: Градечки, Ордоньес (Ребич, 56), Чендлер, Абрахам, Вальехо, Очипка, Гачинович, Фабиан, Маскарель, Вольф (Блум, 71), Хргота (Баркок, 81)
Судья:
Роберт Хартманн (Германия)
Место и дата
15 апреля 16:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция