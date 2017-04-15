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Дортмундская «Боруссия» переиграла «Айнтрахт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты дортмундской «Боруссии» на своем поле переиграли «Айнтрахт» в матче 29-го тура бундеслиги со счетом 3:1.

У победителей голами отметились Марко Ройс , Сократис Папастатопулос и Пьер-Эмерик Обамейянг. В составе гостей отличился Марко Фабиан.

После этой встречи «Боруссия» набрала 53 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Айнтрахт» с 38 очками в активе находится на 9 месте в бундеслиге.

В следующем туре 22 апреля дортмундцы встретятся на выезде с «Боруссией» из Менхенгладбаха. В тот же день «Айнтрахт» на своем поле примет «Аугсбург».

Матч

Боруссия - Айнтрахт - 3:1 (2:1)

Голы

Ройс 3 (1:0). Фабиан 29 (1:1). Папастатопулос 35 (2:1). Обамеянг 86 (3:1).

Состав

Боруссия: Бюрки, Бендер (Гинтер, 46), Пишчек, Шмельцер, Папастатопулос, Шахин, Ройс (Дембеле, 46), Пулишич, Кагава, Вайгль (Кастро, 76), Обамеянг

Айнтрахт: Градечки, Ордоньес (Ребич, 56), Чендлер, Абрахам, Вальехо, Очипка, Гачинович, Фабиан, Маскарель, Вольф (Блум, 71), Хргота (Баркок, 81)

Судья:

Роберт Хартманн (Германия)

Место и дата

15 апреля 16:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

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