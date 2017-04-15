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«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург», забив четыре безответных мяча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 29-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на своем поле разгромил «Фрайбург» со счетом 4:0.

В составе победителей мячи забили Юссуф Поульсен, Тимо Вернер, Наби Кейта т Диего Демме.

«Лейпциг» с 61-м очком занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Баварии», у которой игра в запасе, на семь очков, а «Фрайбург» расположился на шестой строчке, имея в активе 41 балл.

В следующем туре «быки» 23 апреля на выезде сыграют с «Шальке», а подопечные Кристиана Штрайха в этот же день примут «Байер».

Чемпионат Германии
29-й тур

Матч

РБ Лейпциг - Фрайбург - 4:0 (2:0)

Голы

Поульсен 36 (1:0). Вернер 42 (2:0). Кейта 51 (3:0). Демме 90 (4:0).

Состав

РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Халстенберг, Юпамекано, Кейта (Ильзанкер, 56), Демме, Бернардо, Забитцер (Кайзер, 70), Вернер, Поульсен (Бурк, 78), Форсберг

Фрайбург: Шволов, Союнчу, Кемпф, Кюблер, Игньевски, Абраши (Штенцель, 80), Шустер (Хёфлер, 46), Хаберер, Франц, Геде (Петерсен, 46), Нидерлехнер

Предупреждения:

Кейта, 27 - Хаберер, 68; Кюблер, 76

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

15 апреля 16:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция

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