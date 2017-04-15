«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург», забив четыре безответных мяча

В матче 29-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на своем поле разгромил «Фрайбург» со счетом 4:0.

В составе победителей мячи забили Юссуф Поульсен, Тимо Вернер, Наби Кейта т Диего Демме.

«Лейпциг» с 61-м очком занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Баварии», у которой игра в запасе, на семь очков, а «Фрайбург» расположился на шестой строчке, имея в активе 41 балл.

В следующем туре «быки» 23 апреля на выезде сыграют с «Шальке», а подопечные Кристиана Штрайха в этот же день примут «Байер».

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29-й тур