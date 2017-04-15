«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург», забив четыре безответных мяча
В матче 29-го тура
чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на своем поле разгромил «Фрайбург» со счетом
4:0.
В составе победителей мячи забили Юссуф Поульсен, Тимо
Вернер, Наби Кейта т Диего Демме.
«Лейпциг» с 61-м очком занимает второе место в турнирной таблице,
отставая от «Баварии», у которой игра в запасе, на семь очков, а «Фрайбург»
расположился на шестой строчке, имея в активе 41 балл.
В следующем туре «быки» 23 апреля на выезде сыграют с «Шальке»,
а подопечные Кристиана Штрайха в этот же день примут «Байер».
Чемпионат Германии
29-й тур
Матч
РБ Лейпциг - Фрайбург - 4:0 (2:0)
Голы
Поульсен 36 (1:0). Вернер 42 (2:0). Кейта 51 (3:0). Демме 90 (4:0).
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Халстенберг, Юпамекано, Кейта (Ильзанкер, 56), Демме, Бернардо, Забитцер (Кайзер, 70), Вернер, Поульсен (Бурк, 78), Форсберг
Фрайбург: Шволов, Союнчу, Кемпф, Кюблер, Игньевски, Абраши (Штенцель, 80), Шустер (Хёфлер, 46), Хаберер, Франц, Геде (Петерсен, 46), Нидерлехнер
Предупреждения:
Кейта, 27 - Хаберер, 68; Кюблер, 76
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
15 апреля 16:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция