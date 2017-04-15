Маурисио Почеттино: Кейн - фантастический игрок, один из лучших в Англии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал крупную домашнюю победу над «Борнмутом» (4:0) в 33-м туре чемпионата Англии.

«Горд за то, как сыграли сегодня мои футболисты. Гарри Кейн - фантастический игрок, один из лучших в Англии. Он снова готов помочь команде. Сон (Хын Мин) великолепен. Ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к нашей игре. Сейчас он ощущает себя по-настоящему комфортно. Сейчас каждый из нас должен отдохнуть и быть готовым в нескольким следующим играм. Три очка, завоеванные сегодня, очень важны для поддержания нашей мечты», - цитирует специалиста BBC Sport.

«Шпоры» с 71 очком занимают второе место в таблице АПЛ, на четыре балла уступая «Челси». Правда, у «аристократов» в запасе выездная игра с «Манчестер Юнайтед».