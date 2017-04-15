Маурисио Почеттино: Кейн - фантастический игрок, один из лучших в Англии
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал крупную домашнюю победу над «Борнмутом» (4:0) в 33-м туре чемпионата Англии.
«Горд за то, как сыграли сегодня мои футболисты. Гарри Кейн - фантастический игрок, один из лучших в Англии. Он снова готов помочь команде. Сон (Хын Мин) великолепен. Ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к нашей игре. Сейчас он ощущает себя по-настоящему комфортно. Сейчас каждый из нас должен отдохнуть и быть готовым в нескольким следующим играм. Три очка, завоеванные сегодня, очень важны для поддержания нашей мечты», - цитирует специалиста BBC Sport.
«Шпоры» с 71 очком занимают второе место в таблице АПЛ, на четыре балла уступая «Челси». Правда, у «аристократов» в запасе выездная игра с «Манчестер Юнайтед».
Матч
Тоттенхэм - Борнмут - 4:0 (2:0)
Голы
Дембеле 16 (1:0). Сон Хын Мин 19 (2:0). Кейн 48 (3:0). Янссен 90 (4:0).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Дэвис, Уокер, Алдервейрелд, Алли (Сиссоко, 84), Эриксен (Янссен, 87), Дембеле, Дайер, Кейн (Ваньяма, 79), Сон Хын Мин
Борнмут: Боруц, Смит А., Фрэнсис, Дэниелс, Кук С., Станислас (Фрейзер, 69), Пью, Кинг, Уилшер (Кук Л., 56), Артер, Афобе (Муссе, 77)
Предупреждения:
нет - Фрейзер, 70
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
15 апреля 14:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция