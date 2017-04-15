Юрий Белоус: Ничья с «Зенитом» практически обеспечит «Спартаку» чемпионство

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус считает, что ничья в матче 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» практически гарантирует чемпионство «Спартаку».

- Если «Спартак» завтра не проиграет, то можно будет практически на 99 процентов считать, что он станет чемпионом России. А «Зенит» и ЦСКА выбывают из борьбы за первое место. Спартаковцы играют очень сплоченно - итальянскому тренеру Каррере удалось этого добиться. И то, что футболисты так ответственно относятся к каждой игре - это, прежде всего, результат настроя и заслуга тренера. Очень важно то, что футболисты стали играть и биться за клуб, за себя и за своего тренера, - приводит слова Белоуса «Р-Спорт».

Напомним, в 23-м туре чемпионата России «Зенит» встретится со «Спартаком» в Москве. Матч состоится 16 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 20:00. От лидирующего «Спартака» подопечные Мирчи Луческу отстают на восемь очков.