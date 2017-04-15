«Хоффенхайм» обыграл «Боруссию» М, команды на двоих забили 8 мячей
В матче 29-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» на своем
поле обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 5:3.
В составе победителей по два мяча забили Адам Салаи и Керем
Демирбай и один – Марк Ут, а у гостей отличились Янник Вестергор, Ларс Штиндль
и Махмуд Дахуд.
«Хоффенхайм» с 54 очками занимает третье место в турнирной
таблице, а «Боруссия» расположилась на восьмой строчке, имея в активе 39 баллов.
В следующем туре подопечные Дитера Хеккинга 22 апреля примут
«Боруссию» из Дортмунда, а команда из Зинсхайма днем ранее сыграет с «Кельном»
Чемпионат Германии
29-й тур
Матч
Хоффенхайм - Боруссия М - 5:3 (2:2)
Голы
Шалаи 9 (1:0). Шалаи 24 (2:0). Вестергор 31 (2:1). Штиндль 36 (2:2). Демирбай 58 (3:2). Ют 75 (4:2). Дауд 78 (4:3). Демирбай 89 (5:3).
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Тольян, Хюбнер (Бичакчич, 85), Зюле, Руди, Демирбай, Фогт, Цубер, Шалаи (Амири, 74), Крамарич, Вагнер (Ют, 63)
Боруссия М: Зоммер, Эльведи, Кристенсен, Вендт, Вестергор, Штробль (Бенеш, 85), Траоре (Херрманн, 74), Дауд, Хофманн, Хан (Дрмич, 74), Штиндль
Предупреждения:
Хюбнер, 30; Фогт, 64 - Штиндль, 26; Эльведи, 45; Кристенсен, 48; Дауд, 63
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
15 апреля 16:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция