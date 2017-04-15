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«Хоффенхайм» обыграл «Боруссию» М, команды на двоих забили 8 мячей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 29-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» на своем поле обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 5:3.

В составе победителей по два мяча забили Адам Салаи и Керем Демирбай и один – Марк Ут, а у гостей отличились Янник Вестергор, Ларс Штиндль и Махмуд Дахуд.

«Хоффенхайм» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Боруссия» расположилась на восьмой строчке, имея в активе 39 баллов.

В следующем туре подопечные Дитера Хеккинга 22 апреля примут «Боруссию» из Дортмунда, а команда из Зинсхайма днем ранее сыграет с «Кельном»

Чемпионат Германии
29-й тур

Матч

Хоффенхайм - Боруссия М - 5:3 (2:2)

Голы

Шалаи 9 (1:0). Шалаи 24 (2:0). Вестергор 31 (2:1). Штиндль 36 (2:2). Демирбай 58 (3:2). Ют 75 (4:2). Дауд 78 (4:3). Демирбай 89 (5:3).

Состав

Хоффенхайм: Бауманн, Тольян, Хюбнер (Бичакчич, 85), Зюле, Руди, Демирбай, Фогт, Цубер, Шалаи (Амири, 74), Крамарич, Вагнер (Ют, 63)

Боруссия М: Зоммер, Эльведи, Кристенсен, Вендт, Вестергор, Штробль (Бенеш, 85), Траоре (Херрманн, 74), Дауд, Хофманн, Хан (Дрмич, 74), Штиндль

Предупреждения:

Хюбнер, 30; Фогт, 64 - Штиндль, 26; Эльведи, 45; Кристенсен, 48; Дауд, 63

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

15 апреля 16:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

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