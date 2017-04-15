«Хоффенхайм» обыграл «Боруссию» М, команды на двоих забили 8 мячей

В матче 29-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» на своем поле обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 5:3.

В составе победителей по два мяча забили Адам Салаи и Керем Демирбай и один – Марк Ут, а у гостей отличились Янник Вестергор, Ларс Штиндль и Махмуд Дахуд.

«Хоффенхайм» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Боруссия» расположилась на восьмой строчке, имея в активе 39 баллов.

В следующем туре подопечные Дитера Хеккинга 22 апреля примут «Боруссию» из Дортмунда, а команда из Зинсхайма днем ранее сыграет с «Кельном»

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29-й тур