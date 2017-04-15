Юрий Белоус: ЦСКА уже много лет не хватает глубины состава

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус поделился своим мнением о проблемах ЦСКА.

- Да, ЦСКА не победил сегодня, но ведь у «Ростова» много кто не выиграл. Думаю, что «Спартаку» в следующем туре будет нелегко и он вряд ли обыграет ростовчан на их поле.

ЦСКА глубины состава не хватает уже несколько лет, но, тем не менее, в прошлом году команда все равно стала чемпионом страны. Надо иметь в виду, что и «Ростов» не подарок. Наверное, по игре в защите эта команда - одна из лучших в стране. Перспективы ЦСКА на финише? Игроки ЦСКА имеют огромный опыт и могут выиграть несколько матчей подряд, - рассказал Белоус.

Напомним, матч ЦСКА - «Ростов» в 23-м туре чемпионата России завершился нулевой ничьей.