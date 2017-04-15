Юрий Белоус: ЦСКА уже много лет не хватает глубины состава
Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус поделился своим мнением о проблемах ЦСКА.
- Да, ЦСКА не победил сегодня, но ведь у «Ростова» много кто не выиграл. Думаю, что «Спартаку» в следующем туре будет нелегко и он вряд ли обыграет ростовчан на их поле.
ЦСКА глубины состава не хватает уже несколько лет, но, тем не менее, в прошлом году команда все равно стала чемпионом страны. Надо иметь в виду, что и «Ростов» не подарок. Наверное, по игре в защите эта команда - одна из лучших в стране. Перспективы ЦСКА на финише? Игроки ЦСКА имеют огромный опыт и могут выиграть несколько матчей подряд, - рассказал Белоус.
Напомним, матч ЦСКА - «Ростов» в 23-м туре чемпионата России завершился нулевой ничьей.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Набабкин (Щенников, 46), Васин, Игнашевич, Ионов (Чалов, 80), Вернблум, Головин, Витиньо, Оланаре (Натхо, 73)
Ростов: Медведев, Терентьев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Мевля, Ерохин, Нобоа, Калачёв, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66)
Предупреждения:
нет - Гацкан, 62; Калачёв, 79; Гацкан, 84
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция