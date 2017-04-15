Питер Дебур: Перед третьим периодом думал, что у «Сан-Хосе» есть шанс на победу
Главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур поделился впечатлениями от второго матча серии плей-офф Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (0:2).
- Перед третьим периодом мы уступали лишь со счетом 0:1. Учитывая гостевой характер встречи, я думал, что у нас был шанс на победу. Таков хоккей плей-офф: надо забить в большинстве или кто-то должен выйти на первые роли, но сегодня этого не произошло, - передает слова тренера «Шаркс» официальный сайт НХЛ.
Напомним, что счет в серии 1-1. Третий матч состоится в Сан-Хосе в понедельник. Встреча начнется в 5:00 по московскому времени.
Матч
Эдмонтон - Сан-Хосе - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Кэссиан (Летесту), 20:42 (1:0 - мен.). Макдэвид (Нарс, Тэлбот), 50:31 (2:0 - мен.).
Место и дата
15 апреля 05:30, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция
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