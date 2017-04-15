Питер Дебур: Перед третьим периодом думал, что у «Сан-Хосе» есть шанс на победу

Главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур поделился впечатлениями от второго матча серии плей-офф Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (0:2).

- Перед третьим периодом мы уступали лишь со счетом 0:1. Учитывая гостевой характер встречи, я думал, что у нас был шанс на победу. Таков хоккей плей-офф: надо забить в большинстве или кто-то должен выйти на первые роли, но сегодня этого не произошло, - передает слова тренера «Шаркс» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что счет в серии 1-1. Третий матч состоится в Сан-Хосе в понедельник. Встреча начнется в 5:00 по московскому времени.