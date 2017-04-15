«Лестер» упустил победу в матче с «Кристал Пэлас»
Футболисты «Лестера» на выезде не смогли удержать преимущество в два мяча в матче 33-го тура английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
У гостей отличились Роберт Хут и Джейми Варди. В составе хозяев точные удары на счету Йоана Кабая и Кристиана Бентеке.
После этой встречи «Лестер» набрал 37 очков и поднялся на 13 строчку в турнирной таблице чемпионата. «Кристал Пэлас». Имея в активе 35 очка, занимает 15 место в АПЛ.
В следующем туре 23 апреля «Кристал Пэлас» сыграет на выезде с «Ливерпулем». «Лестер» 26 числа в гостях встретится с «Арсеналом».
Матч
Кристал Пэлас - Лестер Сити - 2:2 (0:1)
Голы
Хут 6 (0:1). Варди 53 (0:2). Кабай 54 (1:2). Бентеке К. 69 (2:2).
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Уорд, Келли, Сахо, Таунсенд, Миливоевич, Панчон, Кабай, Заха (МакАртур, 84), Бентеке К., Шлупп (ван Анхолт, 69)
Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Беналуань (Чилуэлл, 77), Олбрайтон, Ндиди, Кинг (Дринкуотер, 64), Марез (Грэй, 75), Ульоа, Варди
Предупреждения:
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
15 апреля 17:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция