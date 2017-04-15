«Лестер» упустил победу в матче с «Кристал Пэлас»

Футболисты «Лестера» на выезде не смогли удержать преимущество в два мяча в матче 33-го тура английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

У гостей отличились Роберт Хут и Джейми Варди. В составе хозяев точные удары на счету Йоана Кабая и Кристиана Бентеке.

После этой встречи «Лестер» набрал 37 очков и поднялся на 13 строчку в турнирной таблице чемпионата. «Кристал Пэлас». Имея в активе 35 очка, занимает 15 место в АПЛ.

В следующем туре 23 апреля «Кристал Пэлас» сыграет на выезде с «Ливерпулем». «Лестер» 26 числа в гостях встретится с «Арсеналом».